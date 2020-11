Как COVID-19 променя киберсигурността

Шест препоръки към бизнеса за укрепване на киберсигурността (US Chamber of Commerce)



- Обмислете ползите за организацията от облачни услуги



- Инструктирайте служителите за правилните компоненти на домашния офис



- Използвайте правилно конфигурирани VPN



- Опитайте се да въведете елементи за сигурност в телеконферентните връзки



- Създайте план за идентифициране и управление на рисковете от трети страни и верига за доставки



- Създайте и следвайте строги правила за Bring Your Own Device (BYOD) (собствените устройства на служителите)