За кожата на една норка

Темата накратко Коронавирусът вероятно ще унищожи датското производство на кожи, като сега европейският №1 в сектора планира да убие 17 млн. норки заради заразата.

Индустрията с ценни кожи се намира в криза след спукването на балона, предизвикан от китайското търсене.

Сривът покрай пандемията може да реши казуса с българското производство на кожи от норки, което все още е разрешено от закона.

Коронавирусът превърна във възможно немислимото. Приземи авиацията. Спря китайския турист. И направи хоум офиса нещо нормално в очите на работодателите. С новината, че най-големият производител на кожи от норки в Европа - Дания, ще трябва да унищожи 17 млн. животни, сега COVID-19 е напът да постави под въпрос и производството на ценни кожи.

Точно 30 години преди настоящата пандемия, през далечната 1990 г., най-голямата организация за защита на правата на животните PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) пусна кампанията "По-скоро ще ходя гола, отколкото да нося кожи". Топ моделите от 90-те и редица известни личности се съблякоха в подкрепа на каузата. Модни къщи декларираха, че няма да използват в колекциите си естествени кожи. А развъждането на животни с цел добив на ценната им козина премина отвъд границите на етиката и на закона в редица държави.