Wood & Co прогнозира поскъпване на акциите на "Сирма груп" с 61% за година

Акциите на българската IT компания "Сирма груп холдинг" имат потенциал да поскъпнат с 61% и да достигнат 0.90 лв. за брой след година. Това се посочва в анализ на инвестиционната компания Wood & Company, която беше избрана да изготви серия от доклади за няколко дружества в Източна Европа по проект на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Затова и препоръката на Wood & Co е за покупка на книжата, които според нея в момента са подценени. Към датата на приключване на доклада (3 ноември) акциите на "Сирма груп" се търгуваха по 0.56 лв., а в понеделник 0.57 лв.

Възможности и рискове

В анализа на компанията се посочва, че "Сирма груп" работи в двата най-бързо растящи сегмента на пазара на информационни и комуникационни технологии (ICT), който като цяло се очаква да отбележи кумулативен годишен ръст от 3% между 2019 и 2024 г. Темповете обаче варират значително за различните сфери, като Сирма работи в двата най-бързо растящи сегмента - разработка на софтуер и IT услуги, за които се прогнозира увеличение съответно от 8% и 5% за 5-годишния период.

Според Wood & Co между 2014 и 2019 г. "Сирма груп" е растяла по-бързо от пазара - с годишно увеличение на приходите от 17% спрямо 3% за софтуера и 8% за IT услугите, и тази тенденция се очаква да продължи. От инвестиционната компанията все пак отбелязват, че това може да е свързано с малкия размер на компанията, което означава, че спечелването само на един голям договор може значително да повиши приходите й. Въпреки това от Wood & Co очакват печалбата преди лихви, данъци и обезценки (EBITDA) на "Сирма груп" да продължи да отбелязва кумулативен годишен ръст от 10% до 2022 г. За сравнение, прогнозата на Bloomberg за конкурентите й в региона е за ръст от 7%.