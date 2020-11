COVID-19 и шансът на Пловдив да задържи таланти

Искам да видя подобрения в средата, за да остана тук дългосрочно

Казвам се Богдан Богданов. Родом съм от Пловдив, завършил съм висшето си образование в Германия. И след това се върнах в България, като работих първо пет години в немска компания в автомобилния сектор като финансов директор и от седем години работя в Schneider Electric, компания, която е лидер в управлението на електричество и автоматизация.През 2013г. започнах в Schneider като финансов директор на завода до град Пловдив. Прекарах три години на тази позиция и през 2016г. получих възможността да се преместя във Франция, в Гренобъл, където заех по-висока позиция като финансов директор на клъстър от десет завода, разпръснати из Европа в девет държави. В средата на миналата година получих предложение да заема по-висока позиция, която приех и в момента съм глобален финансов директор "Логистика и планиране" за групата Schneider, като отговарям за цялата дистрибуционна мрежа на групата от 100 дистрибуционни центъра по целия свят и за всички складови наличности на Schneider, които са около 3 млрд. Евро.Бях базиран в Париж от средата на миналата година, но в момента се намирам в България. Реално в текущата ми позиция аз прекарвам 90% от времето прекарвам в конферентни разговори и видео разговори и чести пътувания по целия свят, където посещавам различните региони. Това беше миналата година и до началото на 2020 година, на когато удари COVID пандемията, групата наложи политика на тотална забранаа на пътувания и във Франция в средата на март имаше пълен локдаун от около два месеца и извършвах моята работа изцяло от вкъщи. Вече 90% до 100% от времето си прекарвам в конферентни разговори.Като цяло в един момент започна много да натежава. Когато си в чужбина заедно със семейството си и нямаш социална среда, не можеш да социализираш. Имах доста време да размишлявам и си направих равносметката, че мога да върша моята работа от всяка една точка на света и заедно с моите шефове се разбрахме да се преместя в България и да си изпълнявам функцията си от тук. Като COVID-19 беше просто един ускорител на целия процес.От днешна гледна точка това релокиране обратно в България е win win и за мен, и за компанията. Компанията може да направи значителни спестявания от това, че разходите за социални осигуровки и данъци са значителни по-ниски, когато съм базиран в България. От моя гледна точка, аз мога да живея един по-пълноценен живот сред приятели, семейство и социална среда и едновременно да си върша еднакво добре работата.Аз съм от Пловдив и цялото ми семейство и среда е оттук. Естествено и в Париж, и в Гренобъл има много предимства, но най-големият недостатък от пребиваването в чужбина е, че много трудно можеш да изградиш социална среда. Особено ако не си израснал там или не си бил студент там и не си попил от културата и не си завързал рано контакти и връзки. А ние се преместихме в един по-късен етап от живота и от кариерата си е изключително трудно тепърва да изграждаш социална среда.А в България предимствата са приятели, семейство, по-спокойна среда, всичко е познато, разстоянията са кратки. Не прекарваш дълго време в задръствания. Данъците и осигуровките в България са изключително атрактивни. В моя случай, претегляйки всички плюсове и минуси, към този момент плюсовете натежават.Но това, че данъците и осигуровките са ниски е нож с две остриета, защото в крайна сметка you get what you pay. Липсва държава, инфраструктурата е изключително разбита, няма смислено планиране как да се разраства града. От гледна точка на чистота, здравеопазване, общо държавно управление има огромна дупка и разлика между Франция и България. Виждайки двете страни на монетата, имам сравнително високи очаквания в каква среда искам да живея.В средносрочен и дългосрочен план аз и много мои приятели имат високи очаквания към това как би се развивала средата тук от гледна точка на инфраструктура, здравна и образователна система. И ако няма видим напредък във всички тези области. това не е устойчиво. Положителните елементи от държавното управление, свързани с ниските данъци и осигуровки, не са достатъчни. Нужен е цялостен пакет от социална и публична система, която да отговаря на очакванията на висококвалифицирани професионалисти, за да могат те да бъдат задържани в Пловдив, в София или в страната.Може би трябва по-правилно да се комуникира какво се прави и как се харчат публичните пари. Може да се случват и хубави неща, но не са видими и добре разпознати от обществото, постоянно има някакво усещане за корупция, за неправилно използване на публични ресурси и буквално това не се вижда когато излезеш на улицата - в разбитите тротоари и бордюри. На хората в един момент не им прави впечатление, а не трябва да е така - ние трябва имаме гражданска позиция и да имаме високи очаквания.