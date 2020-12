Да караме или да не караме ски?

За блок, който се гордее с отворените си граници, карането на ски е заплетен въпрос. Планините са неподвижни природни граници, където се подчертават въпросите за суверенитета. Правителствата в ЕС може да са обединили суверенитета си, но те ревниво пазят източниците си на доходи, дори и ако става въпрос само за ски лифтове. Ако курортите в някоя страна се блокират поради здравословни причини, друго правителство може да прибере всички останали приходи. Обикновено разпоредбите на ЕС трябва да предотвратяват подобна конкуренция между страните. Но що се отнася до ски индустрията, ЕС няма глас. А чиновниците в Брюксел се отърваха на косъм. В деликатната екосистема на Европа планинските общности се нареждат до фермерите и рибарите като почти недосегаеми застрашени видове, които трябва да бъдат защитени на всяка цена. Далеч по-добре е да оставим националните политици да поемат удара.

В крайна сметка политиката също ще плати своята цена. Френските курорти могат само да наблюдават как техните швейцарски колеги - намиращи се извън ЕС и очевидно свободни от всякакво морално задължение да не забравят съседите си - продължават да работят само няколкостотин метра надолу по долината. Никола Рубин, кметът на Шател, курорт на френската граница, украси кметството си в швейцарски знамена в знак на протест.

Вербие, Швейцария Фотограф: Reuters

Тези, които искат да продължат да карат ски, имат право. Плъзгането надолу по хълм с дъски, прикрепени към краката, не е по-рисковано от гледна точка на заразяване с коронавирус, отколкото колоезденето. (Макар че да изревеш We're headin' for Venus/And still we stand tall в лицето на белгийски непознат в бар на 1300 метра надморско равнище е друг въпрос.)