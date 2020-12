Electronic Arts изпревари Take-Two в наддаване за Codemasters

Американският производител на видеоигри Electronic Arts съобщи, че е постигнал споразумение за придобиване на британската компания Codemasters. Сделката е на стойност 1.2 млрд. долара, като по този начин "надцаква" по-ранно споразумение между Codemasters и конкурента Take-Two Interactive Software. Придобиването се очаква да приключи през първото тримесечие на 2021 г.

Сделката ще даде на американския гигант EA допълнителен контрол над огромен дял от пазара за състезателни видеоигри, отбелязва Reuters. Компанията е създател на поредицата Need for Speed, а Codemasters са известни със състезателните си игри Formula One, Dirt и Grid.

Базираната в Обединеното кралство Codemasters заяви, че смята новата оферта за по-добра от тази на Take-Two. Преди намесата на EA в наддаването за Codemasters американският разработчик на игри Take-Two беше сключил сделка на стойност 994 млн. долара за придобиване на британската компания. От Take-Two заявиха, че обмислят позицията си.