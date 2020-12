Приказка за обувки от Пещера

По думите на Ремзи Ингилизов производството на обувки основно се характеризира със сглобяване, от една страна, и от друга - почистване и опаковка. В тяхната фабрика има отдели за калъпи, табани, ходила, разкрояване, ушиване, сглобяване и опаковка. Допълнително има дизайнерски екип, в който влизат седем души. Преди около пет години откриват звената за ходила и табани и така затварят производствения цикъл. На балканите сме единствените, които имат на едно място производство на калъпи, табани и ходила - в Гърция, Албания и Македония няма, а в Сърбия и Румъния имаше доскоро, но вече не. Турция я изключваме просто защото е различен пазар", обяснява Ингилизов.

Фирмата произвежда обувки за редица партньори, включително и за сериала Game of thrones, има и собствена марка Източник: Ingiliz

Не на ишлемето, да на собствения бранд

"През 2010 г. решихме да сменим стратегията в развитието на семейния бизнес, защото още тогава виждахме, че работата в ишлемето има предопределен край, както се вижда и сега", казва Ингилизов, като уточнява, че с покачването на цената на труда у нас ишлемето се мести в други страни.

Със затворения цикъл на производство, услугите и познанията, които предлага, "Ингилиз" се ориентира към нов тип отношения с марките за обувки преди няколко години. "Тогава започнахме да инвестираме време и усилия в стартъпи, които са надеждни според нас, в които виждаме потенциал. Дизайнери, чиято идея е добра и които предлагат нещо, които няма навсякъде, които имат връзки с модните среди. Основно започнахме да работим с хора, които търсят партньори, а не просто къде да си произведат обувките", разказа Ингилизов. Такива партньори sa BY FAR, Demobaza, американската дизайнерка Tiannia Barns, както и италианеца Gianfranco Pierantoni. Той е производител на сценични костюми, работи за големи продукции и е клиент на "Ингилиз" за обувки. Така всъщност се стига дотам, че обувките от втория сезон и следващите от сериала Game of thrones се произвеждат именно във фабриката "Ингилиз" в Пещера. Компанията не е просто поточна линия, но и технически познания - реално клиентите идват с идея, снимка или вдъхновение, а отделите в предприятието материализират концепцията им. На въпрос как успяват да спечелят тези клиенти Ингилизов разказва, че основно се случва с препоръки. По думите му гъвкавостта на производството, тяхното ноу-хау, както и фактът, че създават всеки елемент на обувките на едно място, ги прави конкурентоспособни.