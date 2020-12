Модният ритейлър About You навлезе в България с мощна реклама

Електронният моден търговец е фокус в разрастването на бизнеса на Otto Group, пишат в официалния си годишен отчет. Бизнесът на бранда ABOUT YOU е разделен в две дружества, които отчитат консолидирани приходи от 742 млн. евро за финансовата година, която приключи на 29 февруари 2020 г. Компанията е оценена на над 1 млрд. долара.

Паралелно германската компания развива и услуги, насочени към бизнеса. Една от тях е About You Cloud - API (приложно-програмен интерфейс) решение за големи онлайн ритейлъри, което позволява по-лесно управление на продуктовите каталози, проследяване на поръчки и доставки. Компанията предлага и нейтив рекламно позициониране на брандове в каналите на платформата и чрез лидери на мнение. По данни на ритейлъра ABOUT YOU отчита над 2.9 млрд. импресии на месец, повече от 27 млн. уникални потребители и си партнира с над хиляда инфлуенсъри на месец.

Европейска модна експанзия

Целта на About You е да засили присъствието си на европейските пазари, особено в Източна Европа. През последната година освен в България компанията стъпва още в Словакия, Унгария и Румъния. "Към момента сме онлайн в 16 държави, така че България е следваща стъпка от международната ни експанзия. Наше проучване показа, че българският пазар е много обещаващ и показва голям потенциал", коментира пред "Капитал", съоснователят и управляващ директор на About You Тарек Мюлер. Управлението на електронния търговец е централизирано от Хамбург, но на отделните пазари компанията се представлява от кънтри мениджъри.