Сребърно решение срещу COVID-19

Засега среброто като основна суровина е толкова малко, че движението на цената му няма да се отрази върху стойността на произвежданата продукция. Наночастиците от сребро, ползвани от пловдивската компания, варират от 5 до 100 нанометра в зависимост срещу какви микроорганизми ще се използва продуктът. От компанията се позовават на тестове в японска лаборатория, доказали, че оптималният размер на частиците сребро, унищожаващи COVID-19, е от 5 до 15 нанометра. "Черпим информация и от статия в американското списание Biochemikal and Biophysikal Research Communication от 4 септември 2020 година. Статията е на екип от учени, казва се "Potent antiviral effect of silver nanoparticles on SARS-Cov-2" и в нея са описани изследвания, показващи, че наносреброто унищожава около 600 вида вируси и бактерии, а не само коронавируса", коментира Йордан Караасенов.

Инвестиционните намерения за първото полугодие на 2021 г. са за 500 хил. евро в зависимост от пазарната конюнктура за новите продукти на компанията. Минималната инвестиционна програма според собственика на "ДИГИ 84" Димитър Гимишев ще бъде поне 100 хил. евро. За компания с годишен оборот 1 152 000 лева за 2019 г. това е значима, но не и необмислена крачка.