Какво да правим с неизползваната отпуска

Нужно е постигането на баланс от работодателите между нуждата от качествен екип и запазването на добри отношения с трудолюбивите служители. В някои държави правителствата се намесиха от името на работещите. Според британското трудово законодателство служителите имат право да прехвърлят осем дни отпуска в следващата година, ако работодателят е съгласен. Тези правила бяха променени през 2020 г. заради COVID-19, така че още четири седмици могат да бъдат прехвърлени към 2021 г. и дори 2022 г. Според The Chartered Institute of Personnel and Development, който е асоциация на НR мениджъри, това означава, че при определени обстоятелства работещите могат да прехвърлят всичките си пет седмици отпуска от 2020 г. В Дания законодателството също беше променено, за да могат служителите да пренасочат неизползваните си дни към 2021 г.

В Белгия компаниите често дават възможност на служителите си да прехвърлят пет дни отпуска, но тези дни трябва да бъдат използвани до края на март. Дуг Герке от консултантската компания за придобивки на работното място Willis Towers Watson казва, че много работодатели са готови да предоставят по-голяма гъвкавост на персонала. Той добавя, че много европейски компании също имат официална политика за загуба на неизползваните дни от отпуската, но на практика не са склонни да се конфронтират с екипа по тази тема.

Според Кроп някои компании изискват от служителите да определят каква отпуска планират да си вземат през първото тримесечие на тази година, за да могат да предвидят евентуалния недостиг на хора. Други пък разширяват крайните срокове за изгубване на дните от предишната година, за да предотвратят сериозни липси за по-дълъг период. След разпределението на ваксините и отварянето на пътуванията в един момент летищата могат да станат свидетели на потоп. През 2021 г. управлението на неработещи хора ще е също толкова важно, колкото и това на същите тези работещи хора.