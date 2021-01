MBA по време на COVID-19

Пътуванията и визовите усложнения засилиха кандидатурите в местните училища. През 2020 г. кандидатите от континента за образование в China Europe International Business School (CEIBS), най-високо оцененото бизнес училище в Шанхай, нараснаха с 30%. Желанието да останат на местна почва се движи от две неща, обяснява Динг Юан, декан на CEIBS. Първата е китайската икономика, която нарасна миналата година, докато други се свиха. Това направи Америка и Европа по-малко привлекателна дестинация като цяло за амбициозните мениджъри. Второто е усещането, че след Тръмп Западът е по-малко приветлив за китайците.

Най-изненадващо от всичко предвид ситуацията е, че американските училища, изглежда, се подготвят за успешна 2021 г. След няколко години отказване на кандидатури MIT Sloan School of Management, Columbia Business School, Wharton School of the University of Pennsylvania и други водещи американски програми сега отчитат двуцифрен ръст. "Приехме най-големия целодневен MBA клас досега", гордо заяви Мадхав Раджан, декан на University of Chicago Booth School of Business.

Адаптиране

Кандидатурите за MBA обикновено се увеличават по време на рецесии, когато по-слабият пазар на труда означава по-ниски потенциално пропуснати заплати. Но бизнес училищата заслужават признание за адаптирането на своите бизнес модели - както техните преподаватели проповядват на студентите си. Мнозина отложиха началото на семестъра, предложиха щедри стипендии, отмениха изискванията за изпитите и либерализираха политиките за отлагане. Harvard Business School разреши на приетите студенти да отложат обучението си с една или две години. GMAC смята, че отлаганията в световен мащаб са се увеличили с около 3% до 7%.