"Кибер Смарт" и "КиберТЕХ Смарт" покриват преки финансови загуби от кибератака

Господин Данаилов, какви опасности крие глобалната мрежа и какво можем да направим, за да се защитим?

Глобалната мрежа крие множество рискове, но киберопасностите, които ни заплашват ежедневно, не се ограничават само до нея. Има много други начини за нанасяне на вреда на електронните устройства, които ползваме. Един или множество вируси могат да бъдат пренесени чрез флашка, та дори и мобилният телефон също може да бъде засегнат от зловреден софтуер посредством получена снимка, файл или при гледане на видео. А проблемите с киберсигурността и в частност с разпоредбите на GDPR далеч не се ограничават само до пробиви и кражба на данни - мога да дам един пример с Германия. Миналата година бе наложена глоба на фирма за това, че е наблюдавала служителите си, без да ги уведоми за това. Глобата бе в размер на 10.4 млн. евро - това се счита за нарушение на личното пространство на служителите и техните личните данни. Понякога, докато се разбере, че в дадена система има проблем, могат да минат месеци, а това е много време, през което откраднатата информация може да се използва недобронамерено. Според проучване, направено в САЩ, средният период от осъществяване на пробив до откриването му е 6 месеца! Добрите хакери винаги са няколко стъпки преди специалистите, които разрешават възникналите проблеми.

Какво представлява киберзастраховката на "ЗД Евроинс" АДи новост ли е тя за българския пазар?

- Ние предлагаме този вид застраховка от 2016 г. и на практика сме първата компания в България, която предлага такъв продукт. Интересът оттогава насам категорично нараства и компаниите все повече осъзнават, че бизнесът им се нуждае от подобен тип защита, тъй като тази застраховката покрива много рискове, които биха предизвикали извънредни и непредвидени разходи за компанията. По съществото си застраховката е гаранция за подадена ръка към организации, пострадали от киберпробив.

Какви рискове покрива застраховката?

- "ЗД Евроинс" АД предлага на пазара два вида застраховки - "Кибер Смарт", разработена за компании извън IT индустрията, и "КиберТЕХ Смарт", разработена за IT контрактори (фрилансъри) и IT компании. Застраховките покриват рискове, свързани с пробив в информационната сигурност на компанията, като обект на обезщетение биха могли да бъдат както преки финансови загуби, претърпени от застрахования, така и загуби на негови контрагенти, претърпени в резултат на същия пробив. Например принудително спиране работите на системите ще предизвика загуби за собственика им, но в същото време може да доведе и до претенции от трети лица контрагенти, използващи същия ресурс, който не е бил наличен заради атаката. Също така покрити рискове са увреждане на репутация на застрахования, вреди, причинени на трети лица, вследствие на пробив в информационната сигурност на компанията и загуба на конфиденциална информация или изтичане на лични данни; разходи за уведомление на трети лица след разкриване на лична информация за тях; професионална отговорност на застрахования спрямо клиенти и контрагенти за настъпили загуби вследствие на небрежност, грешка или пропуск на застрахования; наложени регулаторни глоби и санкции и др. Териториалното покритие на тези застраховки е валидно за целия свят.