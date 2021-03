Проучване на ЕК откри разлики в качеството на продукти под една марка

Изследваните продукти Проучването обхваща Coca-Cola Original Taste, зърнени закуски Kellogg's Special K Classic/Original, натурална Danone Activia, млечен десерт Kinder Pingui, бира Desperados, чипс Lay's Potato Chips Salted/Nature, пудинг Dr Oetker/Cameo Pudding Powder Chocolate, студен чай Lipton Lemon, Fanta портокал, бисквити Milka Choco, рибни пръчици Findus/Iglo Fish Fingers Alaskan Pollock, шоколад Milka Whole Hazelnuts, напитка Freeway портокал, адаптирано мляко за бебета Nestlé NAN Optipro 2, студен чай Fuze Tea Peach Hibiscus, зърнени закуски Nestlé Nesquik, майонеза Heinz Mayonnaise Seriously Good, Pepsi Cola, разтворимо кафе Jacobs Original/Classic 3 in 1, крема сирене Philadelphia Cream Cheese Original