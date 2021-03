Офис средата отговаря на ефекта от пандемията

Sofia Airport Center e част от портфолиото на фонд II на Revetas. По целия свят инвестициите на фонда, се стремят да осигуряват здравословна вътрешна среда за своите наематели , да минимизират потреблението на ресурси и емисиите на парникови газове, да намаляват количеството отпадъци, които не се рециклират, и да намаляват оперативните разходи.Сграда А2 в София функционира от 2012 г. Центърът има четири сгради, три от които са логистични и предлагат високо качество складови площи. В началото на 2020 г. сградата е носител на наградата "Excellence in Office Space" в престижния конкурс Employer Branding Awards на B2B Media. Новото пространство "The Flex-R lounge" е част от офис сграда А2, която притежава Gold LEED Certificate. Към началото на март 2021 г. сградата разполага с приблизително 2,400 кв.м свободни офис площи , а сред наемателите са IBM Bulgaria, CISCO Services Bulgaria, ALSO Bulgaria, B.Braun Medical.