Кои фондове, как и с колко финансират

Eleven

Размер: размер в момента във Фонд 2 е 6 млн. евро. Новият Фонд 3 - 50 млн. евро (предстои да стартира през 2021 г.)Мениджъри: управляващи партньори Даниел Томов (на снимката), Ивайло Симов и Васил Терзиев, партньори Валери Петров и Мартин УзуновКоординати: https://www.11.me / и [email protected] Какви фирми финансира: компании в ранна и напреднала фаза (pre-seed, seed) в четири основни сектора: Fintech, Healthtech, Future of Food, Future of Work, с продукти, насочени към бизнеса (B2B, Enterprise software, SaaS)Какъв е типът на финансирането: дялово финансиране с миноритарен дялРазмер на финансирането за една фирма: От 250 хил. евро до 1 млн. евро първоначална инвестиция и до 2.5 млн. евро допълнителнаСписък на инвестициите дотук: Boleron, SuperOkay, Healee, Gtmhub, SMSBump, Payhawk.io, NitroPack, eBag.bg, Econic One, Ondo (IndigoVerge), Printivo, Kool and Konscious, LogSentinel, Reloyalty, Rebellious Software, Colibra, Noble, Pollenity, HavelockПубличното дружество Eleven Capital - Kanbanize, Sensika, Enhancv, Dronamics, CourseDot, A4Everyone, TaxiMe, mBrainTrain, Escreo, Smartocto, Strawberry energy, Metrilo, AYO, Melissa Climate, Angel Baby, Appzio, ARTery, BusinessSoft, PlaygroundEnergy, Caret, CoKitchen, FootballScout, Golden Media, GymRealm, iGreet, MeisterPlus, Modular, Yanado, VetCloud, EuroPATC, Adormo, Maj.io, Bread&Soul, Gamera HeaterДокога ще съществува: Фонд 2 е с инвестиционен период 2018 - 2021 г. и с 10-годишен хоризонт до 2028. Фонд 3 е с инвестиционен период 2021 - 2025 г. и с 10-годишен хоризонт до 2030