Анна Габровска: Кризата промени начина ни на работа и ни стимулира да развием по-висока скорост към промените

Визитка

Анна Габровска се присъединява към "Филип Морис България" през 2019 г. след 18 години професионален опит в областта на човешките ресурси в големи международни компании, сред които "Кока-Кола ХБК България" и "Делойт България". Габровска е социолог по образование, но започва кариерата си като журналист. По настоящем ръководи отдела, който отговаря за грижата за служителите и вътрешната трансформация в "Филип Морис Интернешънъл", в изпълнение на визията на компанията за изграждане към бъдеще без дим.Габровска ще участва в дискусионния панел на уебинара The Changed Concept of the Office на "Капитал" и "Кариери". Събитието ще се проведе на 23. април и е втората дигитална среща от серията The Future of Work . Форматът е наследник на утвърдилия се във времето HR&Leadership Forum и включва няколко мастъркласове и дигитални дискусии, предхождащи голямата хибридна конференция на 28. октомври.