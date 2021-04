Airius PureAir – иновативно решение за хотели, барове и ресторанти

Другите ползи, които от въпросните заведения отчитат, също са сериозни - разходите за отопление, охлаждане и вентилация са намалели. Благодарение на инсталираните системи, дори дребни проблеми, като течности, разляти по пода или мебелите, били решени с лекота, защото времето за съхнене било съкратено. От Mahou San Miguel също са доволни - обратната връзка на собствениците е била крайно позитивна - 24/7 чист въздух, без неприятните миризми и застоял въздух, които обичайно присъстват в подобни обекти, без мухъл и конденз, дори без алергени във вътрешната атмосфера. Ресторанти като Sepia в Сидни, Австралия - определени като топ 5 в света, верига коктейл-барове Be At One в Англия, както и световни хотелски вериги като Hilton вече са се доверили на Airius, за да осигурят безопасност на своите гости и персонал.

Това звучи почти невероятно, но от Airius обясняват как работи всичко. Всичко се дължи на една иновативна клетка, т.нар. PHI или фотохидройонизираща клетка, която извършва усъвършенстван процес на окисление. Когато тази клетка се инсталира във вентилаторите на Airius, те започват да дистрибутират във вътрешната атмосфера хидро-пероксиди, супероксидирани йони и хидроксидни йони, които неутрализират над 99% от вирусите, бактерии, мухъл и миризми във въздуха и по повърхностите. Въпреки сложните си названия, тези йони са част от нашата планета повече от 3,5 милиарда години, а и имат своето приложение в хранителната индустрия, където спомагат за третирането на площи, в които се обработват хранителни продукти, чрез своето антимикробно действие.

Технологията е тествана и в редица американски институти и университетски лаборатории, които доказват на 100% ефективността и - лаборатории като SGS, IBR, Щатския Университет в Канзас, Университета в Синсинати, Американските военновъздушни сили, Испанското министерство на отбраната, както и от Българска академия на науките.