The Frame: Покани Ван Гог, Сезан и Гоген у дома си

Влизате през вратата. Посрещат ви "Слънчогледите" на Ван Гог, след миг се наслаждавате на таитянките на неговия приятел Пол Гоген, а в зимната вечер от стената ви "гледа" творбата на Клод Моне "Снежната сцена в Аржантьой". Това вече е възможно не само при посещение на някои от най-прочутите галерии в света като Музея "Прадо" в Мадрид или "Албертина" във Виена, а от оживелия в хола ви телевизор The Frame. The Frame е част от лайфстайл гамата телевизори на южнокорейската компания Samsung, разработила още сериите The Serif (със специфичен профил на рамката, наподобяващ популярния шрифт Serif), и The Sero (с автоматично дистанционно завъртане на екрана на 90 градуса според типа на показваното изображение), както и новия модел The Terrace, разработен за употреба във външни помещения.

Дизайнерски продукт в хола

Днес телевизорите все по-ярко заявяват своето присъствие в ежедневието ни, изземвайки част от функциите на персоналния компютър, който беше започнал да доминира заради своята мултифункционалност като средство и за работа, и за игри, и за мултимедийни развлечения. Телевизорите обаче не се намесват толкова агресивно в нашия живот, а по-скоро допълват интериора, "нагаждайки се" към навиците и предпочитанията на потребителите. А те имат различни вкусове, ценности, начин на живот. И с новите телевизори за 2021 г. Samsung продължава да развива концепцията за телевизора като "център на новия мултислоен дом".