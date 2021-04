Предлагаме нов метод, алтернативен на картовите разплащания

Визитка Симеон Пешев е старши мениджър "Финтех и дигитални услуги" във Vivacom от 2016 г. Има повече от 20 г. опит в сферата на телекомуникационните и финтех услугите. Завършил е Henley Business School by the University of Reading и ХТМУ - София.