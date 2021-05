Американската платформа за сравняване на застраховки Insurify открива нов развоен център в София

Базирана в Кеймбридж, Масачузетс, САЩ, Insurify е платформа за съпоставяне на застраховки за автомобили, недвижимо имущество и живот, която помага на потребителите да спестят време и пари. Компанията успява да продаде застраховки с покритие на стойност 170 милиарда долара на над 4 милиона клиенти, с което постига 20-кратен ръст на приходите си от 2016 г. насам и печели многобройни награди на застрахователната индустрия, сред които: "Forbes Fintech 50" 2020, The Digital Insurer's "North America InsurTech Startup of 2019", FinTech Global's "2019's Most Innovative InsurTech Companies", ACORD's "2018 Top 10 Insurance Leaders" и "Insurance Disruptor Awards."