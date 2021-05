За кратко време CETIN България постигна много

За краткото време на съществуването си CETIN България постигна много. Докато отделяхме нашия бизнес, мрежа и IT активи от Telenor по време на безпрецедентна COVID-19 пандемия, ние не направихме компромис с услугите, които предоставяме на нашите клиенти. Имаме удоволствието да допринесем за развитието и поддръжката на мобилната телекомуникационна мрежа от световен клас на Telenor и за изключителното постижение от четири поредни сертификата Best in Test от umlaut, глобалната организация за измерване качеството на мрежите, определяна като златния стандарт в бранша. Фокусът на CETIN България е да предоставя качествени телекомуникационни и IT решения и ние ще продължим да държим на това.

Бяхме първият играч в сектора в България, който отдели мрежите си за достъп и пренос, IT инфраструктурата и бизнеса на едро от бизнеса с крайни клиенти. Да бъдеш първи, разбира се, е голямо предимство, но и огромна отговорност.

Струва си да се спомене, че наскоро официално завършихме консолидацията на България, Унгария, Сърбия и Чехия под една компания майка - CETIN Group. Това ни дава предимство при развитието на дейностите ни и укрепването на позицията ни като водещ играч в региона на Централна и Източна Европа.