Дестилерията The Macallan представи в София най-дълго отлежалото си уиски

Дестилерията The Macallan представи най-дълго отлежалите уискита в своето портфолио на ексклузивно събитие в The Residence Exclusive Club в София. Специалната тематична вечер събра ценители на най-колекционираното уиски, а специален гост беше посланикът на бранда Анна Метаксас. Акцент в събитието беше представянето на The Red Collection - селекция сингъл малц уиски, вдъхновена от изключителните традиция и наследство на The Macallan.

В сърцето на The Red Collection са The Macallan 40 Years Old, The Macallan 50 Years Old and The Macallan 60 Years Old - едни от най-редките уискита на дестилерията, които ще се продават в ограничени количества по целия свят. С течение на времето към тях бяха добавени и още специални издания като The Macallan 74 Years Old, The Macallan 71 Years Old и The Macallan 78 Years Old - именно последните две бяха представени на събитието в София. Изключително редките сингъл малц уискита са събрани в колекция на най-дълго отлежалите предложения на дестилерията, а общата пазарна стойност на двете бутилки, представени в The Residence Exclusive Club - The Macallan 71 Years Old и The Macallan 78 Years Old, е над 250 000 лева.

Вдъхновена от значението на червения цвят в историята на марката, The Red Collection представлява прецизно подбрана селекция от уискита във възходящ ред на годините на отлежаване. Червеното има дълбоко и дългогодишно значение за дестилерията, което започва с Alexander Reid - фермерът и учител, който я основава през 1824 г., чиято фамилия означава "червеният". През 1903 г. пък собственикът Roderick Kemp стартира линията The Macallan Choice Old, с етикети в червено, за да се различава от останалите продукти на пазара, които традиционно използват черно мастило. Почти осем десетилетия по-късно - през 1980 г., червеният цвят е използван отново при лансирането на най-отлежалите за времето си уискита The Macallan, а тогавашният президент на компанията Allan Shiach връзва червена панделка на бутилките, за да обозначи по този начин тяхната възраст и стойност. Тримата са главни герои в специално създадения авторски анимационен филм, посветен на The Red Collection, изработен специално за колекцията в колаборация с популярния испански художник и илюстратор Javi Aznarez.

