Събитийната индустрия се завръща към нормалния си темп

Кои са новите стандарти и практики, с които секторът гарантира комфорта и спокойствието на посетителите?

- Както споменах, първото, което направихме, беше да разработим програма за превенция на COVID-19 с цел опазване на здравето на нашите гости и служители. Преразгледахме всички вътрешни правила и процедури и създадохме план за действие, който непрестанно актуализираме и координираме с водещия епидемиолог на нашия партньор и консултант "Аджибадем Сити клиник Болница Токуда". На разположение на всички гости на място в хотела има представител на Guest Relations, който е член на Щаба по превенция на COVID-19 и е запознат с всички процедури, въведени за спокойствието и сигурността на нашите гости.

Какви са предимствата на дестинация за събитиен и конгресен туризъм като Боровец в условията на "новата нормалност"?

- Хотел "Рила" се намира в центъра на кк Боровец - първият курорт на Балканите, и е само на час път от столицата. Хотелът е един от малкото обекти в страната, който предлага 8 мултифункционални зали, подходящи за събития от 20 до 700 души (общ капацитет до 1500 делегати), и настаняване под същия покрив. Емблематичният 4-звезден хотел претърпя цялостен ремонт и от две години посрещаме гостите си в модерен алпийски стил. Освен залите на разположение на гостите са модерните ни Signature и Superior стаи, Deluxe апартаменти и Signature мезонети, 2 бюфет и един а ла карт ресторанти, лоби бар, нощен клуб After Eleven, The Terrace lounge, СПА център с термо- и релакс зона, плувен басейн (25 м), фитнес паркинг, високоскоростен интернет и не на последно място обучен екип, който съдейства за безпроблемно протичане на събитията. Освен добрата обратна връзка от нашите гости тази година хотел "Рила" получи и номинация от World Travel Awards за 2021 Best MICE Hotel in Bulgaria, като се нарежда в конкуренция за тази награда с 5-звездни хотели, част от международни вериги.

Какви са наблюденията ви за международния събитиен туризъм? В какъв хоризонт очаквате възстановяването на този бранш?

- Към момента събитията са изцяло организирани от фирми с представителства в страната. Тези с международно участие очакваме да се завърнат догодина или след като се установят постоянни и унифицирани правила за пътувания. Убедена съм, че този момент не е далеч, и знам, че всички чакат с нетърпение да могат отново да откриват нови дестинации и да създават нови контакти и запознанства на живо.