Един от двигателите е именно вкарването в портфолиото на нови заглавия, като играта Siege: WWII. Разширяването на офертите обаче съвпада с избухване на пандемията от ковид-19. "Малко след като Siege:WWII стана част от нашето портфолио, се наложи да преминем към дистанционна работа, но резултатите в края на годината показват, че играта е утроила приходите си, беше поставена на челни позиции в мобилните магазини Apple App Store и Google Play Store. А едва преди месец беше официално оповестено, че първата закупена игра от Stillfront ще бъде напълно оперирана от "Империя онлайн". Пандемията не успя да засегне резултатите на компанията, разбира се, с цената на много усилия на целия ни екип", казва Дочев.

Според него "тези, ĸoитo пpeминaвaт ycпeшнo пpeз тoвa пpoдължитeлнo изпитaниe, oтбeлязвaт yвeличeниe нa cвoитe пpoeĸти и пopъчĸи нa бaзa двe нaй-чecтo cpeщaщи ce бизнec peшeния: пoзициoниpaнe в нoвa пaзapнa нишa и yвeличaвaнe нa вpeмeтo и pecypcитe зa paзвoйнa дeйнocт".

Как ще се расте в бъдеще

Компанията не спира да търси и расте с нови заглавия и чрез синергията в групата. Интересен пример е с мобилната ролева idle-игра Crush Them All. През юни тази година Stillfront Group се споразумява да придобие заглавието, което е разработено от Godzilab Inc. Сделката е осъществена на 7 юни 2021 г. и е структурирана като пълно придобиване на всички акции на Godzilab Inc, чийто активи и пасиви са изцяло свързани с играта Crush Them All, казват от "Империя онлайн". Играта е пусната глобално през май 2017 г. и има почти 7 милиона тегления оттогава (към началото на юли - бел. ред.). След придобиването на Crush Them All тя е оперирана от "Империя онлайн", която само за няколко седмици след това подобрява съществуващите налични услуги и привлича още повече активни потребители, като гарантира допълнителни ресурси.