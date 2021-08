Кината се надяват, че блокбастърите ще спуснат завесата на COVID кризата

Борещите се за оцеляване собственици на киносалони възлагат надежди за възстановяване от кризата, предизвикана от забавените заради COVID блокбастъри. Кината се надяват, че филми като "Смъртта може да почака" (No Time To Die), най-новия от поредицата за Джеймс Бонд, ще върнат хората в салоните, дори когато Delta вариантът държи много от феновете привързани към стрийминг услугите.

Съобщението на MGM и Universal в петък, че премиерата на No Time to Die в Лондон ще се състои на 28 септември, както е по план, беше добра новина за световните кинокомпании, които се събират в Лас Вегас за годишната си конференция тази седмица, пише Financial Times.

Премиерата на 25-ия филм за Бонд, в който са вложени 250 млн. долара, е отлагана три пъти от първоначалната си дата през 2020 г. Не е ясно обаче дали други заглавия, сред които "Ловци на духове: Наследство" (Ghostbusters: Afterlife) на Sony или "Топ Гън 2" (Top Gun: Maverick) на Paramount ще бъдат пуснати по план тази есен, или ще бъдат отложени. Но когато и да бъде премиерата им, малцина вярват, че тези заглавия ще могат да се доближат до глобалните приходи от билети, които биха донесли преди пандемията.