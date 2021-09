Най-големите компании за текстил, облекла, обувки: Вирус в модела

"Във финансово отношение пандемията имаше минимален ефект, но в човешки план загубихме основателя на фирмата инж. Марин Радевски. Въпреки тежкия старт на 2021 г. към днешна дата разработваме нови продукти, а поръчките, които имаме, са на почти непосилни за изпълнение нива. Оптимисти сме, че годината ще приключи по-добре от предходната", обобщава инж. Калина Радевска.

Глобален възход на токчета

На шесто място в секторната класация за пръв път влиза фирмата, производителка на обувките и чантите By FAR - "Солмейт". Тя отчита над 108% ръст на приходите през 2020 г., които надвишават 65.4 млн. лева. Модният бранд е създаден през 2016 г. от Валентина Безуханова, Сабина Гьошева и Деница Бумбарова. Първите букви от имената на синовете им - Филип, Алек и Роман, стават част от името на марката By FAR. Валентина Безуханова и Сабина Гьошева са близначки, а Деница Бумбарова е тяхна приятелка и роднина. Трите дами са свързани и чрез съпрузите си, двама от които са братя.

Сабина Гьошева, Валентина Безуханова и Деница Бумбарова стоят за бума на бранда за обувки и чанти By FAR, който е най-растящата компания в сектора Автор : Надежда Чипева Преглед на оригинала

Създателките измислят моделите, които при старта на фирмата поръчват във фабрика в Пещера. Днес колекциите се произвеждат в малки фабрики в цяла Европа. Българското дружество има повече от 300 търговски партньора по целия свят. По данни на компанията сред клиентите на By FAR са Мишел Обама, Бионсе, сестрите модели Хадид и др. Брандът получава признание и от "модната библия" Vogue редом до Chanel, Gucci, Yves Saint Laurent и други култови марки.