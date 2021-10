My Motto се завръща

Това е и причината през април тази година да стартира активна кампания за релансиране на марката чрез телевизионна реклама и дистрибуция. Това води до ръст на продажбите със 150% спрямо миналата година и присъствие в над 50% от търговските обекти в страната, през които минава вафлената категория.

150% ръст на продажбите отчита My Motto от април досега спрямо миналата година.

Познаваемостта на продукта сред потребителите също се увеличава от 27% преди кампанията до 56% след нея, сочат проучвания на "Фикосота Фууд".

Вкусът започва от корите

Това, което най-ясно отличава My Motto от останалите вафли и я прави предпочитана, е скрито в самата нея - вкусът. My Motto e най-богатата на крем вафла на пазара със съотношение 80:20 крем към кори. Кремът е специално аериран, което го прави с мусова консистенция, по-пухкав, лек и приятен за консумация. Всеки крем се приготвя на място в новия роботизиран завод в Шумен по специална рецепта, а след това се темперира и аерира. Именно това дава усещането за топене в устата и експлозията на вкусове. За направата му се използват истински суровини като лешници и какао. Уникално за вафлата е и това, че вкусът започва още от корите, в състава на които има какао. За избора на потребителя везните се накланят и от факта, че за направата на My Motto се използва кокосово масло, а не стандартното за индустрията палмово.