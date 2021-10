Nexo отвътре

Nexo Inc., Nexo AG, Nexo OU, Nexo LLC...

От юридическа гледна точка Nexo не е една компания. Тя оперира през множество дружества в различни юрисдикции: в САЩ (Nexo Financial LLC; дружеството е регистрирано в щата Делауер, който е офшорна зона), Великобритания (Nexo Financial Services LTD), Естония (Nexo Services OU), Литва (Nexo Services UAB), Швейцария (Nexo AG), Хонконг (Nexo Finance Limited), Кайманите (Nexo Capital Inc.) и Маршаловите острови (Nexo A.G.; идентично име с швейцарското дружество), както и българското дружество "Ен Ди Ес", което всъщност разработва продукта - в него се намира целият реален екип зад Nexo. За 2020 г. "Ен Ди Ес" отчита 8.8 млн. лв. приходи и 857 хил. лв. печалба.

Те не са организирани под една шапка, като някои са собственост едно на друго, а други директно на Коста Кънчев. Тази структура се обяснява с три причини: регулаторната рамка, работата с банки и бързото разрастване.

"Съществуващите регулации касаят отделни юрисдикции или отделни продукти. Съответно когато се предлага многопластова услуга както е при Nexo, даден продукт се обслужва от едно дружество, друг продукт - от друго, това е стандартна, и всъщност единствена възможна практика в цялото крипто пространство. Така че това, което отвън може да изглежда излишно сложно, е механизмът, който ни позволява да работим и предлагаме иновативни решения, докато чакаме регулаторите да създадат нужната рамка", обяснява Тренчев.