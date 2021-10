"Кока-Кола ХБК" се ангажира да постигне нетни нулеви емисии до 2040 г.

"Crown се гордее, че е партньор на "Кока-Кола ХБК" в доставките и ангажимента на компанията за устойчиво развитие. Техните амбициозни нови цели в тази посока са в съответствие с нашите собствени инициативи, включително научно обоснованите цели", споделя д-р Джон М. Рост, вицепрезидент устойчиворазвитиеи регулаторни въпроси, Crown Holdings, Inc.

"Тъй като Tetra Pak също има цел за нетни нулеви емисии и одобрени от SBTi цели за 2030 г. за ограничаване на покачването на температурата до 1,5°C , очакваме с нетърпение да работим с "Кока-Кола ХБК" за намаляване на емисиите на парникови газове и заедно да постигнем нашите общи цели", казва Маркус Пфанер, вицепрезидент устойчиво развитие,Tetra Pak.

Новият ангажимент е одобрен и от коалицията "We Mean Business" и "Кока-Кола ХБК" се присъедини към списъка на компаниите, подкрепящи инициативата "Race to Zero".