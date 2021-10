Топ 100 на компаниите в Югоизточна Европа: Пандемията сви леко приходите, но удари печалбите

Банки и застрахователи Извън основната класация на най-големите сто компании в Югоизточна Европа проектът SEE TOP 100 на SeeNews традиционно включва и подреждане на водещите сто банки в региона по общи активи, както и на най-големите сто застрахователни дружества, класирани по брутно записани премии.



В тазгодишното издание на SEE TOP 100 Banks попадат 16 банки от България начело с Уникредит Булбанк, която запазва шестата си позиция отпреди година. Следват я Банка ДСК, която се изкачва от 12-то до 7-о място в региона, и ОББ, която отстъпва с една позиция от 14-о до 15-о място. Лидер в подреждането е румънската Banca Transilvania.



Класацията на застрахователите се оглавява от словенската Zavarovalnica Triglav, а групата на 19-те български представители в SEE TOP 100 Insurers водят "Лев инс" на 16-о, "Евроинс" на 17-о място и "Булстрад Виена иншурънс груп" на 19-о място (съответно номер 17, номер 21 и номер 18 през миналата година).