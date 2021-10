Уроци за подобряване на онлайн магазини

Никола Минков създава агенцията Serpact през 2016 г., но успява бързо да я изведе до лидерска позиция на местния и европейски пазар. Към момента тя е носител на ESA (European Search Awards), GSA (Global Search Awards), приз Top Marketing Agency in Bulgaria 2021 named by Clutch и Vega Awards - Best SEM Campaign 2021. Serpact e акредитирана от световни агенции и е единствената българска SEO Агенция с презентация на официално събитие на Google.

