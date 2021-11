Конференията PROJEXPLORER 4.0:

PMI Bulgaria Chapter ("Пи Ем Ай България Чаптър") организира 10-ата годишна конференция Navigating the Future of Project Economy and Exploring Global Leadership, Learning and Partnership Opportunities от 1 до 3 декември 2021 г. в София.

Виртуалната конференция ще посрещне стотици водещи международни лектори и хиляди професионалисти от сферата на управление на проекти, магистри и професори. Конференцията ще бъде излъчвана на живо от стрийминг партньора на събитието Launchee.

Тридневната програма на конференцията е разпределена в четири паралелни направления и ще бъде представена изцяло на английски език. Програмата е достъпна онлайн на: https://projexplorer.com/program.

Целта на конференцията е да се разшири и развие конвенционалният модел на лидерство, стратегия, бизнес и технически умения "Talent Triangle" до по-широко разбиране и познания в сферата на дигитализацията, дизайна, съответствието, разработването на приложения и комуникационните умения. Mеждуличностните, междукултурни и социални умения (soft skills) вече се наричат "силови умения" (power skills) или "житейски умения" (life skills), които включват емпатия, водене на преговори, разнообразие, приобщаване, емоционална интелигентност, служещия лидер (servant leadership) и гъвкави (agile) методи за сътрудничество. Специално направление в нашата програма е посветено на местните представителства на глобалната мрежа на PMI, за да се обменят най-добри практики и знания.