Сделките на 2021: Банков рекорд, имоти и местни купувачи

В друг сюжет от изминалите месеци продължава сагата с най-големия български тв доставчик "Булсатком". След няколко години търсене на нов собственик през лятото акционерите на оператора харесаха офертата на Спас Русев, която оцени компанията на над 120 млн. евро. Заради обжалвания на основателя Пламен Генчев, който също наддаваше за доставчика, а после поиска и фалит на оператора, до финална продажба така и не се стигна, но развръзката вероятно ще настъпи през 2022 г.

Сходна е и оценката на друг телекомуникационен оператор, който е напът да смени притежателя си - албанският телеком ONE Telecommunications. Българската връзка в случая е по линия на продавачите - собственици са местният сериен предприемач от албански произход Елвин Гури и доскорошният изпълнителен директор на БТК Атанас Добрев. През декември беше обявено, че те са се договорили да продадат оператора на унгарската IT компания 4iG, която се свързва в международните медии с Виктор Орбан. Цената не беше съобщена, но предвид че сделки за телекоми обичайно се сключват при оценка около 6-7 пъти печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA), а показателят на ONE за 2020 г. е 20.8 млн. евро, вероятно става въпрос за сума над 120 млн. евро.

На традиционно горещата технологична сцена също се родиха рекорди, като две компании с български корени са все по-близо до превръщането си в т.нар. еднорози - стартъп с оценка над 1 млрд. долара, а любопитен детайл е, че и двете са създадени от бивши служители на "Телерик". В самото начало на годината софтуерната Gtmhub набра 30 млн. долара, а през декември успя да привлече още по-внушителен рунд финансиране - този път за 120 млн. долара. От българо-американското дружество не коментират при каква оценка е инвестицията, но според неофициална информация на "Капитал" компанията вече се оценява на между 500 и 600 млн. долара. Другият претендент за най-скъп стартъп, създаден от българи, е финтех компанията Payhawk, която също набра значителни инвестиции през годината - през април тя привлече 32 млн. лв., а през ноември значително подобри постижението си, като обяви рунд на финансиране на стойност 113 млн. долара, който я оцени на 570 млн. долара.

В групата на големите сделки за годината е придобиването на мажоритарния дял в куриерската "Спиди" от френската Geopost, която влезе като акционер с 24.8% дял през 2014 г. с опция да изкупи още 45%. През март тази опция беше упражнена, като Geopost плати 142 млн. лв. за пакета акции, а след отправянето на задължителното търгово предложение към миноритарните акционери не успя да увеличи много дела си, тъй като само един от тях с малко над 230 акции го прие.

