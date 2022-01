Инвестиционната компания Meridiam придобива 50% от румънския телеком Netcity

През 2020 г. румънският антимонополен регулатор глоби Netcity с малко над 456 хил. евро за злоупотреба с пазарна сила. Обвинението е, че между 2010 и 2019 г. компанията не е дала равна възможност на всички телеком оператори да имат достъп до инфраструктурата ѝ. Глобата е била намалена с 15%, след като компанията не е приела обвиненията. Netcity има изключително и неограничено право за управление на телекомуникационната инфраструктурна мрежа на Букурещ чрез договор за концесия за период от 49 години.

Купувачът, мениджърът на активи Meridiam, инвестира в развиващи се страни и във възникващи пазари в Европа, Африка и Америка. Компанията е основана през 2005 г. в Париж, а към момента има девет офиса и над 300 служители по целия свят. Проектите ѝ пряко и непряко са създали над 170 хил. работни места по данни на компанията. Meridiam е концесионер на летище София чрез консорциума SOF Connect.

E-INFRA е холдингово дружество от 4 инфраструктурни компании - Netcity, Electrogrup, Direct One, както и производителя и доставчик на природен газ и електроенергия Nova Power and Gas. Основната дейност на E-INFRA се състои в координиране на управлението на четирите дъщерни дружества и техния капитал и предоставяне на подкрепа в определени области, включително пазарна стратегия, човешки ресурси, маркетинг, финанси, право, IT и логистика.