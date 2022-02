Sony Entertainment купува студиото за видеоигри Bungie за 3.6 млрд. долара

Придобиването на Bungie има и голяма стратегическа стойност. По този начин Sony е подготвена за евентуален ход на Microsoft, който може да направи игрите на Activision ексклузивни за собствената си конзола - Xbox.

Това е третата подобна сделка за месец януари, като общата стойност на придобиванията надхвърля тази на всички подобни договорени в последните десет години. Първата беше между студиото, което стои зад една от най-големите игри в света Grand Theft Auto - Take Two, което придоби дизайнера на мобилни игри Zynga за 12.7 млрд. долара. Така Take Two се сдоби с най-известните заглавия на компанията - FarmVille, Words with Friends и Zynga Poker. След това последва и рекордната сделка между Activision и Microsoft. За момента от Microsoft не са дали конкретен отговор дали игрите на студиото ще може да бъдат играни единствено на платформите на технологичния гигант - Xbox и Windows.