Juniper Networks - световен лидер в мрежовата инфраструктура за компании

Marvis е единственото решение в индустрията, което използва ИИ технологии, за да отговаря на сложни въпроси чрез възприемане на човешка реч прилагайки най-съвременните алгоритми за разбиране и обработка на естествен език (natural language processing и natural language understanding). По този начин Juniper е направил успешен преход от света на командната линия и дашбордите към разговорен интерфейс, който помага на потребителите да управляват сложни мрежови конфигурации с голяма лекота. Marvis се явява като доверен "член" на ИТ екипа от мрежови специалисти.

За да научите повече за Juniper Mist AI и как компаниите използват Marvis, за да намалят своите оперативни разходи и да подобрят обслужването на клиентите и вътрешните потребители, разгледайте Магическия квадрант на Гартнър за 2021 г. за корпоративна жична и безжична локална мрежова инфраструктура.

"Смартком България" АД е Elite Partner на Juniper Networks. Партньорството започва преди 20 години, като инженери от "Смартком" участват и в бета-програмата на глобалния вендор. Внедряваме решения в големи корпоративни клиенти, публичния сектор и телекоми. За повече информация: smartcom.bg/internet, [email protected], 02/9650650.

