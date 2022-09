Нелиа, или как да успяваш навсякъде и да се учиш непрекъснато

"Голяма част от нещата в живота ми се случват в движение. Винаги ми се е искало да кажа - след пет години искам да съм еди-къде-си, но не се получава така. Не знам каква е целта ми занапред, но целта ми всеки ден е да се чувствам удовлетворена от това, което правя."

Обяснете на баща си какво работите:



Представи си доматите на пазара - ние сме борсата, която ти предлага продукта + възможността да ти приготви най-вкусната и здравословна за теб лютеница.



Ако Telelink Business Services е отбор, за какво се състезава? Място в шампионската лига на Югоизточна Европа.



Кои са хората, които са ви повлияли най-много за развитието ви в професията? Първият ми мениджър в IBM, който ми даваше постоянна обратна връзка и отдели от личното си време, за да ме насочи как да определя силните си страни, нещата, които ме мотивират и доставят удовлетворение.



В резултат идентифицирахме позициите, най-подходящи за мен, и оттогава работя в тази сфера.



Последни или любими книжни заглавия, които ви впечатлиха: Atomic Habits, James Clear; 12 Rules for Life, Jordan Peterson; The Mastery of Self, Don Miguel Ruiz Jr.



Каналите в социалните мрежи, които следите с интерес: Invest Like a Boss, The Food Fight Podcast.



Най-полезната ви джаджа: Приложението Sleep Cycle, което измерва най-подходящия момент в цикъла на съня, за да активира алармата, така че да се събудиш свеж, а не стресиран и уморен.



Как изглежда бюрото ви? Сутрин - чисто и подредено, а в края на деня вирее артистичен хаос.



Как биха ви описали колегите в едно изречение? Любопитна.



Как ще ви разпознаем, ако влезем в офиса и не знаем коя сте? Шум, движение и усмивка.



Трите места по света, които са ви впечатлили най-силно, и онези, които искате да посетите: Филипини, Индонезия и Мексико. Места, които мечтая да посетя, са Исландия, Танзания и Перу.



Кога за последен път направихте нещо за първи път и какво? Миналата седмица посетих Харамийската пещера, преходът включваше скално катерене и 40 метра спускане въже през малък процеп, за да стигнем до пещерата.