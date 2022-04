VP Brands International навлиза в нова пазарна категория – на нискоалкохолните миксове

Категорията

Иновацията в портфолиото на мента "Пещера" е продиктувана от все по-растящия потенциал на RTD (ready to drink) категорията. Очакванията са за двуцифрени ръстове през следващата година, а прогнозите на VP Brands International са темпът да се запази през следващите 5 години заради инвестиции и нови лансирания в категорията. Причина за това са съвременните потребители, които търсят по-леки алтернативи на твърдия алкохол, предлагащи освежаване и по-малко алкохолно съдържание.

Друго предимство на миксовете в кенче е удобната форма за on the go консумация. Ментата традиционно се пие в активния летен сезон, асоциира се с консумация навън и най-често се съчетава с газирана напитка. Предлагането на готов микс ще улесни консуматора, като му даде възможност да се наслаждава на продукта, без значение къде се намира, смятат от VP Brands.

Основната целева група на марката са активните хора на възраст 18-30 години, от големите градове, със средни и високи доходи. За тяхното привличане компанията производител ще трябва да се пребори за дял от консумацията им с големи и установени категории като сайдерите, радлерите и бирите.