Станислав, който не е специалист по нищо, но може да направи всичко

Талантите на Telelink Business Services с техните лични истории и разнообразни работни занимания в специалния проект "В добра компания"

"Be the Change you wish to see in the World", пише на голям екран в една от залите за срещи в Telelink Business Services. Цитатът е на Махатма Ганди, на чието име е и кръстено помещението. Почти цял етаж на дигиталния и иновационен софийски хъб Richhill Center е разделен на различни по площ работни пространства с имена и думи на вдъхновяващи личности, в които служителите на TBS провеждат срещите си на живо или онлайн.

Към "Махатма Ганди" се отправя директорът на звеното "Управление на проекти" в TBS Станислав Димов. В компанията той е популярен със своята запазена марка в облеклото. Оказват се шарените и винаги различни чорапи и обувки. "Да избирам такива ми остана като наследство от дълго прекараното време в командировки в Холандия, където не можеш да срещнеш местен господин с черни обувки и скучни чорапи", обяснява Станислав. По време на тамошния си престой той решава да следва принципа "Като си в Рим, прави като римляните" и въвежда цветните аксесоари в облеклото си. "Постепенно те се превърнаха в личен елемент, в който влагам отношение. Това съм аз и това ми харесва."