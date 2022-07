По-зелена бира. Цена 30 млн. лв.

Радостина Хаджийска, директор "Правни и корпоративни въпроси" в "Каменица" АД: От 1 януари 2022 г. закупуваме само зелена електроенергия 1. От началото на тази година закупуваме само зелена електроенергия. Планираме да инвестираме в инсталирането на соларни панели, като това е част от дългосрочната стратегия на компанията да инвестира в развитието на инфраструктура, технологии и процеси, с които да затворим цикъла на производство и да бъдем по-ефективни.

2. В пивоварната ни в Хасково разполагаме с пет собствени сондажни кладенеца, от които черпим вода за производството на нашите продукти. Суровата вода преминава през две идентични системи от мембрани за обратна осмоза (технология за пречистване на водата) при стриктен автоматичен контрол на работните параметри. Извършваме регулярен седмичен анализ на качествените показатели от собствената ни лаборатория с цел да гарантираме качество на влаганата в производство вода. За 2021 спрямо 2016 г. съотношението на вложена вода към произведена бира е спаднало съответно от 4.1 на 3.4 хл вода за 1 хл бира.

3. Всички процеси в отдел "Опаковане" целят оптимизиране на използваните материали, за да се намали въздействието върху околната среда. В допълнение, от няколко години поетапно въвеждаме световно признатата програма "Верига на доставки от световна класа 2.0" (WCSC 2.0), чиято цел е да оптимизира процесите в опаковането, така че количеството брак да е минимално.

През 2021 г. успяхме да реализираме и проекти за намаляване на използваните ресурси за опаковки - на размерите и грамажа на етикетите, на грамажа на преформи и капачки, на грамажа на ползваните фолиа и като цяло влагането на по-малко пластмаса.

Пластмасовите бутилки на "Каменица", "Бургаско" и Astika са с изцяло нов дизайн, форма и материал. В новите опаковки използвахме по-малко хартия за етикети и вложихме по-малко пластмаса в бутилките и капачките и с това спестяваме на годишна база: 12.5 тона хартия, 300 спасени дървета, 41.3 тона по-малко пластмаса.

Пивоварната ни в Хасково е първата фабрика в бирената индустрия в страната, която изгради анаеробен реактор към пречиствателната си станция през 2015 г. От него се произвежда определено количество биогаз, който се връща обратно в производствения процес, като целта е да се постигне затворен цикъл на производство.

Преди няколко години поехме ангажимента и за почистване на отпадните води на цялата индустриална зона около пивоварната в Хасково, в която влизат и други производствени предприятия.

4. В областта на транспорта се стремим да избираме партньори, разполагащи с автопарк, отговарящ на стандартите Euro V или Euro VI. Фокусирани сме върху два ключови показателя: Weight per Shipment и One Way Transport Share, които следим на дневна база. Подобрявайки представянето ни в тези две области, гарантираме по-малко изминати километри за доставка на нашите продукти и следователно по-ниски емисии на СО2 и разходи за гориво.

Служителите на компанията използват служебни автомобили с определен лимит на вредните емисии. Мотокарите са с двигатели, които работят с LPG гориво (газ). Спомагателната товарно-складова техника, която се използва при нас, са машини, задвижвани единствено на батерии или ръчно.