За Schwarz развитието на млади IT таланти в България е дългосрочна инвестиция

Имате ли програми извън университетските, насочени към надграждане и развитие на знанията на студентите?

Партнираме на софтуерната академия Scalefocus, в която 35 курсисти стартират обучението си по Golang. В рамките на 90 дни курсистите надграждат теоретичните си познания с практически опит по Go чрез работа по реални клиентски проекти, като курсът е напълно безплатен. Програмният език Golang (или накратко - Go) е един от най-производителните езици с изключително динамично развиващо се технологично общество в световен мащаб. Ето защо не е изненада, че и в България търсенето на специалисти по Go започва бързо да набира скорост.

Академията Scalefocus и "Schwarz IT България" се обединихме в обучението на бъдещите специалисти. Така доказахме на практика, че вместо да се конкурираме в намирането на нови кадри, работим успешно заедно, инвестирайки в образованието и квалификацията на младите хора. След успешно завършване на обучението си по Go курсистите имат възможност да започнат своята IT кариера веднага в една от двете партниращи си организации - Scalefocus и "Schwarz IT България".

Участваме активно в подготовката на студентите от Софийския университет "Св. Климент Охридски", където стартирахме нова магистърска програма "Изкуствен интелект за бизнес и финанси". Програмата е резултат от близо двегодишна усилена работа на преподавателски екип на университета и експерти от Schwarz IT, като обещава балансирано съдържание, интегриране на последните научни тенденции в областта на изкуствения интелект, практически ориентирани казуси и интерактивна среда на обучение.

Компанията ни има дългогодишни партньорства и собствени академии за обучения, които с годините са привлекли десетки млади колеги в компанията ни. Гордеем се с това, защото една от мисиите ни е да развиваме ИТ общността в България.