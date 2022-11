Дачи, която управлява процесите и пилотира работата и живота без излишен риск

Талантите на Telelink Business Services с техните лични истории и разнообразни работни занимания в специалния проект "В добра компания"

"Всяко нещо е процес. Когато станете сутрин, първо си обличате бельото и после панталона, не обратното. Ако го направите наобратно, ще пострада нещо друго, най-малкото имиджът ви, смее се Даниела и продължава: Това е процес. Опитвам се да помогна на всички и най-вече на колегите си да разберат, че процес и живот е едно и също нещо. Не може да живееш без него, не може да живееш и без What if анализ, без GAP анализ - също. Това, че не го наричаме така, не означава, че не го използваме. Никой не казва - ще направя What if откъде да мина с колата днес, за да избегна задръстване, но го прави поне по два пъти на ден, ако е шофьор."