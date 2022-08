Do IT Wise, бизнес посветен на положителната промяна

Do IT Wise е консултантска компания, която предоставя професионални услуги, подпомагащи дигиталната трансформация, фокусирани в оптимизиране на ИТ и бизнес процеси и интегрирането им в гъвкави облачни платформи като ServiceNow. Клиентите ѝ включват много от водещите компании в Западна Европа в секторите телекомуникации, финансови услуги, транспортни услуги и индустрия, както и някои от лидерите на българския пазар в тези сектори. През юни 2022 компанията се вля в Inetum, глобална компания, предоставяща гъвкави ИТ услуги и решения с централа в Париж, Франция, и оборот за 2021 2.2 млрд. евро.

Марин Маринов е главен директор "Продажби и услуги", отговарящ за бизнес развитието и консултантските екипи на компанията. Присъединява се към Do IT Wise преди малко по-малко от 5 години с основна мисия растеж и от тогава той и екипът му успяват да увеличат приходите на компанията петкратно, а екипът четирикратно до над 130 души днес. Преди Do IT Wise работи над 10 години в Hewlett Packard на различни ръководни позиции, като последно оглавява софтуерния консултантски бизнес за пазар от 27 държави в региона на Централна, Източна Европа и Израел.

Как се разви бизнесът на вашата компания след пандемията - кои тенденции му влияят най-силно?

- Пандемията послужи като катализатор за промени, които много компании обмисляха или бяха стартирали преди нея. От нуждата да предоставят модерни процеси и инструменти, които дават гъвкавост на служителите им да свършат работата си по удобен за тях начин, независимо от локация и време; през нуждата да подобряват все повече потребителско изживяване на клиентите си, използвайки дигиталните канали; до нуждата да управляват по-ефективно операциите си и да повишат устойчивостта на бизнеса си - това са все теми, които бяха на дневен ред, но получиха тласък от пандемията, а за съжаление впоследствие и от войната в Украйна. Същевременно това са промени, които изискват време, за да бъдат осъществени, а и наложени като култура на непрестанно подобряване - особено в големите международни компании, които са нашите типични клиенти. В този смисъл ние виждаме постоянно търсене на предоставяните от нас услуги и решения и съответно продължаваме да инвестираме в ускорен растеж.

Какви бяха приоритетите на вашата бизнес стратегия и доколко те се променят за следващата година?

- Бизнес стратегията ни като цяло остава непроменена през последните няколко години - фокусирани сме да подпомагаме дигиталната трансформация на големи компании, главно на западноевропейските пазари, реализирайки осезаема за тях добавена стойност. Стараем се да сме много гъвкави във взаимодействието си с тях, да познаваме техния бизнес и нужди отблизо. Ключово за нас е да можем да предоставим много високо качество на услугите - това е нещо, което ни отличава на иначе много конкурентния ИТ пазар. Именно затова ние навлизаме много внимателно в нови сегменти - единствено ако считаме, че можем да изградим екип и портфолио, които да са не просто конкурентни, но да са сред водещите в него. Следвайки тези принципи, до момента основно инвестирахме, за да изградим един от най-добрите екипи в Европа, които дигитализират бизнеса на компании върху облачната платформа ServiceNow. Превръщайки се в част от Inetum, растежът на ServiceNow практиката ни ще продължи и ще се ускори, тъй като ще получим още по-широк и по-директен достъп до пазара. Същевременно очакването е Do IT Wise да е водещото звено в развитието на бизнеса на групата за решенията на ServiceNow. Това ни дава възможност за първа година сериозно да инвестираме в разширяване на портфолиото си от услуги, като интегрираме решения на други производители, допълващи текущите ни възможности. Това от своя страна ще ни даде възможност да адресираме по-голям набор от нуждите на клиентите си и допълнително ще ускори растежа ни. Амбициите са компанията да нарасне поне до 500 служители в следващите 3 години и да се превърне в един от водещите фактори в ИТ сектора у нас.