"Лидер-96" расте с нов инвеститор

Коя е TRG

The Rohatyn Group (TRG) е глобална компания за управление на активи с фокус върху нововъзникващите пазари и недвижимите имоти. Създадена е през 2002 г. с централа в Ню Йорк, като в момента присъства в 16 града в САЩ, Латинска Америка, Европа, Близкия изток, Индия и Югоизточна Азия. В "Лидер" групата влиза с регистрираното в страната "ТиАрДжи ЕЕФ леджънд България".Чрез друг свой фонд - Citi Venture Capital International (преди част от Citigroup), The Rohatyn Group е акционер и във великотърновския производител на сладкарски изделия "Престиж-96" . До миналата година групата беше собственик и на платформата Pet Network, която има физически и онлайн магазини за домашни любимци в България, Хърватия, Румъния, Словения и Сърбия, но я продаде на A&M Capital Europe.