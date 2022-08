За 10 години "Мекалит България" се промени и много, и почти никак

Проблемите се знаят и не са от вчера: неустойчиво и непредвидимо законодателство - много често поръчково, в полза на конкретни субекти, бавно работеща съдебна система, липса на истински ресурсно обезпечена и структурирана политика по привличане на инвеститори, правна несигурност, напоследък и политическа нестабилност. Корупцията слага своя видим отпечатък почти във всички аспекти на бизнес средата в България и това си остава проблем. Ние, слава богу, работим изцяло със и за частни компании и сме слабо засегнати, но в определени моменти се усеща индиректно и при нас. Затова сме си все на опашката в ЕС. Докато има корупция, но няма корумпирани, нищо съществено няма да се промени в национален план.

Какви са плановете за предприятието за следващите 10 години?

- Ще развиваме нашето бенчмарк ноу-хау в основните сектори, за които работим, ще използваме всяка възможност да усвояваме нови процеси, за да привличаме повече проекти от нашите стратегически партньори. Ако има смисъл, ще развиваме и нови пазарни ниши. Но най-важното според мен, което трябва да се подчертае, е, че ще продължаваме да развиваме нашия мотивиран екип и като количество, и като качество. Строителството на нови халета, инвестирането в ново оборудване за мен винаги е вследствие на добрата работа на екипа при генерирането на устойчив бизнес. Той и само той - екипът - може да спечели нови проекти и да привлече нови клиенти.