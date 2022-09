Хората, технологичните платформи и партньорствата променят начина на работа на финансовата функция

Намирането на подходящите експерти не изключва и аутсорсване на част от финансовите функции към трети страни. Според същото проучването на EY - DNA of CFO, 78% от финансовите директори смятат, че ще търсят външни партньорства, за да осигурят финансови процеси, изискващи специализирани знания и технологии. Компаниите, които инвестират в екосистемни взаимоотношения, ще се възползват от редица конкурентни предимства, като по-нисък рисков профил и по-ниски разходи.

На базата на променената бизнес среда, експертите от EY очертават четири стъпки, които финансовите директори трябва да обмислят и да предприемат сега, за да се подготвят за новата си роля и да продължат да създават стойност в много по-широка екосистема:

Направете оценка на технологичните си платформи, за да можете да работите с екипа си безпроблемно и отдалечено.

Помислете за внедряване на партньорска екосистема, за да постигнете гъвкавост и ефективност на разходите и по-голям капацитет на екипа.

Вземете стратегически решения как да организирате и развиете уменията на значително намаления финансов екип и се фокусирайте върху стимулите за създаване на дългосрочна стойност за бизнеса.

Намерете правилния баланс между вътрешния екип, офшорните партньори, аутсорваните бизнес процеси (BPO), за да отговорите на изискванията на всички заинтересовани страни към финансовата функция.