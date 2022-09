"Земята вече е единственият ни акционер": Собственикът на Patagonia дари компанията в името на природата

Екологичните дарения на Patagonia датират отдавна. Тя отделя 1% от общите си продажби за еко групи още от 1985 г. чрез One Percent for the Planet, организация, на която Ивон Шуинар е член-основател. През годините компанията е дарила милиарди долари за различни каузи. Самото семейство - съпругата на Ивон - Малинда и двете им деца, Флетчър и Клеър, които са на 40 години, през годините са дарили и много собствени активи, като са се утвърдили като сред най-благотворителните семейства в САЩ.

Поведението й също така често е нетрадиционно за бизнес света. Тя често е влизала в сблъсъци с местни власти и е бойкотирала прояви заради законодателни решения в ущърб на природата. През 2017 г. Patagonia заведе дело срещу правителството на САЩ и президента Доналд Тръмп за неговите прокламации за намаляване на защитената територии в национални паркове.

На фона на дългата история на компанията и усилията за защита на природата и развитието на отговорен бизнес, решението на Ивон Шуинар е логично и последователно. Той обаче вдига летвата по-високо от всеки друг собственик на успешен бизнес. Остава въпросът някой ще я надскочи ли скоро.