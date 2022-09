Трудна година за производителите на плодове и зеленчуци

Приходи над 4.6 млн. лв. за 2021 г. осигуряват на друг производител на зеленчуци -"Агро омега" - Харманли, десето място в класацията. Фирмата е собственост на Емил Николов Зайчев, който има участие и в други компании, занимаващи се с оранжерийно производство на плодове и зеленчуци.

Земеделският производител Ивайло Малджански влиза за първи път в топ 20 за сектора и заема 15-о място. Той обработва 1200 декара земя в землището на село Златитрап, Пловдивско, и региона. Отглежда спанак, бейби спанак, салата айсберг, броколи, карфиол, магданоз, копър и босилек. В стопанството му операциите по сеитба, обработка и прибиране на реколтата са механизирани, заетите постоянно са 24, наема и сезонно работещи.

За първи път в класацията попада и фирма "Агропрофит - Владимир Величков" (16) - с. Дреновец, Видин. Компанията отчита над 3.4 млн. лв. приходи, а доматите, които отглежда, са вписани в регистъра "Планински продукт" на земеделското министерство.

Още един дебютант в топ 20 - "Грийн ту гоу" (Green To Go), се класира на 18-а позиция с приходи над 3.2 млн. лв. Фермата е разположена на 50 дка площ в с. Черньово, Ихтиман. Собственикът й - Стефан Георгиева Цонев, прилага принципите на устойчивото земеделие. В Green To Go се отглеждат основно листни зеленчуци - спанак, рукола, бейби листа от различни видове салата, както и свежи подправки.