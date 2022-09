Huawei стартира стипендиантската програма ICT Talents Training Seeds for the Future

На 1 октомври стартира тазгодишната стипендиантска програма на Huawei - ICT Talents Training Seeds for the Future. Целта ѝ заедно с глобалната програма Seeds for the Future е да подготви студентите за реалния бизнес свят, да подобри познанията им от технологична гледна точка, но и да обогати лидерските им умения. Програмите са едни от основните социално отговорни кампании на Huawei. С тях компанията откроява най-добрите и мотивирани студенти в областта на информационните и комуникационните технологии и им предоставя нови възможности за развитие.

Инициативата идва след успеха на стипендиантската програма миналата година, в която 50 студенти от цяла България получиха стипендии в размер на 2 хиляди евро и преминаха през онлайн обучения, водени от експертите на Huawei. Тази година компанията ще награди 80 кандидати, участвали в стипендиантската програма Huawei - ICT Talents Training Seeds for the Future, а най-добрите сред тях ще имат възможността да се включат и в глобалната програма Seeds For the Future, чието онлайн обучение ще се проведе в средата на ноември. Най-изявените ще имат възможност да се присъединят на официалната церемония по награждаването за цяла Европа, която ще бъде проведена в Гърция.