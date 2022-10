Vodafone преговаря за сливане с Three UK

Vodafone обяви, че би притежавала 51%, а Hutchison 49% при успешно приключване на обсъжданата сделка. Първото признание за преговори между двете компании идва след сериозни промени в лидерския състав на Vodafone. Френският телекомуникационен милиардер Ксавие Ниел и шведският активист инвеститор Севиан придобиха дялове във Vodafone в последните няколко месеца, като и двамата имаха амбиции за промяна на дейността на компанията.

Базираната в Хонконг Hutchison проучва продажба от известно време, след като не успя да разрасне Three UK до мащаба на най-големите играчи Vodafone, EE и O2. Компанията беше основана преди повече от 20 години, като до момента продължава да заема четвърта позиция по пазарен дял.

"Чрез обединяването на нашите бизнеси Vodafone UK и Three UK ще придобият необходимия мащаб, за да могат да ускорят въвеждането на пълно 5G в Обединеното кралство и да разширят широколентовата свързаност към селските общности и малкия бизнес", се казва в изявление на Vodafone. Наличието на широколентова свързаност в страната е сериозен проблем, като редица институции и региони изостават сериозно от големите областни центрове по скорост на достъпния интернет.

Vodafone заяви, че е необходима сделка за създаване на нова телекомуникационна група предвид огромните разходи за разгръщане и поддръжка на нови 5G мрежи. "Условията за осигуряване на процъфтяваща конкуренция на пазара трябва да бъдат поддържани, в противен случай Обединеното кралство е изложено на риск да загуби възможността да бъде 5G лидер", каза говорител на Vodafone пред медиите, цитиран от The Guardian. "Както Ofcom установи, някои оператори в Обединеното кралство - Vodafone UK и Three UK - нямат необходимия мащаб, за да постигнат целите с капитала си. Чрез комбиниране на нашите бизнеси, Vodafone UK и Three UK ще получат необходимия мащаб, за да могат да ускорят внедряването на пълна 5G в Обединеното кралство и да разширят широколентовата свързаност към селските общности и малкия бизнес", се добавя в изявлението.